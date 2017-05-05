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中國阻撓台灣參與WHA 時代雜誌：可能有致命後果

中國試圖阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），美國《時代雜誌》以「可能會帶來致命後果（The Consequences Could Be Deadly）」為標題報導此事。（圖擷自《時代雜誌》）

2017-05-05  17:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），美國《時代雜誌》以「可能會帶來致命後果（The Consequences Could Be Deadly）」為標題，指出中國此舉會帶來負面影響。

據《時代雜誌》報導，專家警告假如台灣被排斥在WHA的決策機構之外，那麼東亞及其他地區，將面臨公共衛生上的風險。英國諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將（J.Michael Cole）感嘆，這已經不是中國第一次將政治置於公眾利益之上。

寇謐將進一步強調，若台灣真的被排除出WHA，那麼中國和全球都會遭遇風險，畢竟細菌和傳染病完全不會在乎任何政治問題。

台灣醫師公會全國聯合會秘書長王必勝則對《時代雜誌》指出，台灣參與WHA不該被視為政治角力，而是醫學常識與實踐的問題。王必勝表示，台灣有著世界一流的衛生體系，是全球的心臟和肝臟移植領導者，這些資源和訊息，都是台灣想分享給WHA的。

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