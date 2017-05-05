中國阻撓台灣參與WHA 時代雜誌：可能有致命後果
2017-05-05 17:34
中國試圖阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），美國《時代雜誌》以「可能會帶來致命後果（The Consequences Could Be Deadly）」為標題報導此事。（圖擷自《時代雜誌》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國試圖阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），美國《時代雜誌》以「可能會帶來致命後果（The Consequences Could Be Deadly）」為標題，指出中國此舉會帶來負面影響。
據《時代雜誌》報導，專家警告假如台灣被排斥在WHA的決策機構之外，那麼東亞及其他地區，將面臨公共衛生上的風險。英國諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將（J.Michael Cole）感嘆，這已經不是中國第一次將政治置於公眾利益之上。
寇謐將進一步強調，若台灣真的被排除出WHA，那麼中國和全球都會遭遇風險，畢竟細菌和傳染病完全不會在乎任何政治問題。
台灣醫師公會全國聯合會秘書長王必勝則對《時代雜誌》指出，台灣參與WHA不該被視為政治角力，而是醫學常識與實踐的問題。王必勝表示，台灣有著世界一流的衛生體系，是全球的心臟和肝臟移植領導者，這些資源和訊息，都是台灣想分享給WHA的。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 油價重挫約5% 創近半年來最低價
- 媽咪月享按摩 捷運站內體驗放鬆
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 行政團隊打幾分？ 唐鳳婉拒打分數
- 自由廣場》隱姓埋名補教界
- 開球追求好棒棒 戴資穎勤練習
- 醫病》及時移除動脈血栓 患者隔天幾乎完全恢復
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 夢魘！住家被丟滿雞蛋冥紙 他們無奈過了11年...
- 蕾哈娜辦趴挑鮮肉 爽玩奧運國手一整夜
- 孟耿如變正妹大學生 周湯豪吃醋保護欲暴發
- 曲球丟人被逐 高斯曼動氣
- MLB》飛美途中兒遭下放 胡智為雙親戲劇性見證歷史（影音）
- 回收物變生活小物 農博教你DIY
- 焦點評論》反前瞻 成國民黨的浮木
- 天道盟太陽會中壢分會 10人被警方掃黑送辦
- 閃機車閃到火燒車 車上4名乘客幸無恙
- 農業二三事》今天不談農食！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT blamed for infrastructure review disruptions
- 中醫教護眼 按摩周圍穴位
- LPGA Citibanamex歐秋阿比洞賽》台將龔怡萍、錢珮芸首輪惜敗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft pension amendments
- 房市景氣仍悲觀 首季住宅開工宅數創近7年新低
- 〈謠言終結站〉勿信偏方治狐臭 小心毛囊阻塞發炎
- Ella老公結婚5周年 哭哭地位全變了
- Kobe不甘寂寞 操盤綠衫軍
- 原民劃設辦法提案遭否決 高潞‧以用盼盡速協商
- 國軍戰備宣傳照錯誤百出 挨批「送給敵人打」
- 《藝術絕配》1
- 司改分組決議：增訂棄保潛逃、干擾報復證人罪
- 劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸
- 桃市空服員工會抗議遠航非法解僱 打壓工會
- 陽明減資後再掛牌 先盛後衰
- 跨職域轉任 年金可望分別領
- 人狗雙亡車禍影片曝光 竟有人影漂浮升空？
- 要出道了？電信商請柯Ｐ拍廣告
- （雲林）樟湖中小學換校長？ 教處否認
- 發福雙下巴見客 AV女優撞臉藤原紀香
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國阻撓台灣參與WHA 時代雜誌：可能有致命後果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分