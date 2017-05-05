徐曉冬狂妄約戰！ 中國官媒、武協圍剿
2017-05-05 16:45
〔編譯陳正健／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬在20秒擊倒號稱「太極宗師」的魏雷，引發各界熱議。不過，中國官媒新華社、人民日報和武術協會，4日突然發聲圍剿徐曉冬，批評他「約架」的行為可能違法。
根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，新華社引述中國武協之言，界定徐曉冬與魏雷的比武為「約架」，堅決反對此等違規行為。
觀察家陳先生指出，徐曉冬的行為挑戰了中國傳統武術界的群體利益，以致上下都惱羞成怒，對他進行打壓。
批評人士表示，徐曉冬遭官方圍剿，可能因為其思想傾向。中國官媒披露他數年前的微博，發現他稱呼中國軍隊為黨衛軍，並稱人權大於主權。同時，他也將傳統文化拉下神壇，以致官方不滿。
據報導，徐曉冬在重重壓力下，已否認往日發表過的「自由」言論。他在最新的微博更新上聲稱，這些微博內容是被人改過，並非他的言論。
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