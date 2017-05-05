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心理變態最多科系 丹麥研究：商學和經濟系

2017-05-05  16:04

〔編譯陳正健／綜合報導〕人們大多對心理變態者（psychopath）唯恐避之不及，但您知道他們藏身哪些領域嗎？根據丹麥最新研究，心理變態更有可能選擇商學系和經濟系就讀。

丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）運用「黑暗人格」（dark triad）的「五大性格特質」（Big Five personality traits）概念，針對487學生進行研究，其年齡介於17至45歲之間，主修心理、政治、商業、經濟和法律等領域。

所謂的「黑暗人格」意指自戀、馬基雅維利主義（權謀）和心理變態等特徵，具有在職場上取得權力地位的強烈慾望。

研究發現，商學系和經濟系學生在「黑暗人格」特質項目的得分最高。相較之下，心理系學生的得分則較低。

研究共同作者維德（Anna Vedel）指出，對「黑暗性格」者而言，某些學科提供他們較多機會，以致他們下意識選擇上述科系就讀。

本研究刊登於《人格與個別差異》（Personality and Individual Differences）期刊。

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  • 根據丹麥最新研究，心理變態更有可能選擇商學系和經濟系就讀。（圖擷自電影《美國殺人魔》）

    根據丹麥最新研究，心理變態更有可能選擇商學系和經濟系就讀。（圖擷自電影《美國殺人魔》）

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