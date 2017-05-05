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誰能搞定金正恩？《時代雜誌》：文在寅

南韓共同民主黨總統候選人文在寅登上美國《時代雜誌》亞洲版最新一期的封面，《時代雜誌》也形容文在寅是位「談判者」，能處理不受控制的北韓領導人金正恩。（圖擷自《時代雜誌》）

2017-05-05  17:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選共同民主黨候選人文在寅，不僅民調水漲船高遙遙領先其他候選人，最近還登上美國《時代雜誌》亞洲版最新一期的封面，《時代雜誌》也形容文在寅是位「談判者」，認為他是能夠處理朝鮮半島的緊張情勢及搞定不受控制的北韓領導人金正恩。

據《時代時代》報導，文在寅接受訪問時表示，他比較美國前總統歐巴馬與現任總統川普，指出歐巴馬對北韓採取「忍耐」的態度是失敗的，他認為應該要對北韓軟硬兼施，一面施壓，一面改變北韓。文在寅說：「我記得川普曾說要用漢堡說服金正恩」，他也強調，自己一旦成功當選總統，將會和川普討論最新對策，還會互相交流更多想法。

南北韓統一是必定存在的問題，在經濟上也是重要的挑戰。「朝鮮半島非軍事區」分離了兩個不平等的國家，每一個南韓領導者的主要挑戰就是「如何處理金正恩」。文在寅也表示，「我們必須接受金正恩統治北韓這一事實，儘管他是個非理性的領導者，我們也必須和他談談」。文在寅先前接受《華盛頓郵報》專訪時也說，不排除與金正恩私下會晤，但強調會先與川普見面。

文在寅的家族本身都是「脫北者」，在訪問的最後文在寅也提到，自己高齡90歲的老母親是家族中唯一的「脫北者」，母親的妹妹（文在寅的阿姨）至今仍在北韓生活，「我母親的最後一個心願，就是希望能再次見到她」。

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