台灣大賣場這個設計 讓外媒大開眼界直呼巧妙

台灣大賣場在兩台手扶梯之間的空隙擺放商品的設計讓《每日郵報》大開眼界。（圖擷自《每日郵報》）

2017-05-05 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多設計作品經常可以登上國際，最近台灣賣場的一項特殊設計也讓外媒大開眼界，更稱讚這樣巧妙的發明能讓消費者快速完成購物。

昨天《每日郵報》在報導中貼出一段影片，影片中出現的是台灣大賣場在兩台手扶梯之間的空隙擺放商品的設計。台灣這樣的設計讓《每日郵報》認為是大開眼界（eye-opening）、並直呼是很巧妙的發明，讓消費者能更快完全每週必經的繁瑣購物工作。報導中也稱讚台灣的大賣場，除了在手扶梯的空隙擺上商品外，還貼心地標出商品價格。

然而在《每日郵報》在報導中描述台灣時，卻使用了中國（China）一詞，暗指台灣是中國的一部分。

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