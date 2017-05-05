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每次經過都被鸚鵡罵 無業男11刀砍死主人

鸚鵡示意圖。（圖取自網路）

2017-05-05  13:07

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名男子因為每次經過鄰居家時，都被鄰居家的鸚鵡羞辱，他一氣之下持刀砍死60歲鄰居，遭到警方逮捕。

《每日郵報》報導，住在義大利薩丁尼亞島（Sardinia）的46歲無業男子法拉里斯（Ignazio Frailis），砍了60歲鄰居康圖（Maria Contu）11刀，連一旁試圖保護康圖的友人也遭砍傷，康圖傷重身亡。

報導指出，法拉里斯供稱，他每次經過鄰居家，都被鸚鵡罵，他懷疑是康圖訓練鸚鵡罵他，因此憤而殺人。警方認為，整天被鸚鵡罵導致法拉里斯抓狂。法拉里斯的叔叔則說，姪子是個好人，沒有傷害過別人，還會照顧貓狗。

報導表示，這已不是第一次有鸚鵡跟犯罪案件有關，2014年義大利警方曾破獲販毒集團，他們訓練鸚鵡協助販毒。

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