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徐曉冬太狂？ 遭陳氏太極7人圍堵

中國綜合格鬥狂人徐曉冬，昨日遭到陳氏太極7人圍堵。（圖擷自徐曉冬微博）

2017-05-05  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國綜合格鬥狂人徐曉冬，日前打趴楊氏太極宗師魏雷後，接受各方武林好手的挑戰。熟料他昨日竟遭到陳氏太極7人圍堵，這7人還準備動手打人，讓徐曉冬氣得在網路上公布這件事，還希望陳氏太極拳「不要衝動，冷靜！」

徐曉冬昨日在微博上表示，他在北京望京銳創國際大廈，被陳式太極拳陳曉旺的學生7人團團圍住，不讓他離開現場，這6男1女甚至現場約戰打架。徐曉冬直嗆「怎麼不在擂台上約戰？7個人要打一個？」

中國網友看到後，笑稱這根本是「太極七子圍困魔教教頭」，而且想必五大門派正在陸續趕來，準備要為江湖一屠魔頭。但也有挺徐曉冬的網友，提醒徐千萬不要在路上動手，因為這可能是傳統武術的陰招，要讓徐曉冬因為隨意鬥毆而被逮捕。

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  • 徐曉冬昨日在微博上表示，他在北京望京銳創國際大廈，被陳式太極拳陳曉旺的學生7人團團圍住。（圖擷自徐曉冬微博）

    徐曉冬昨日在微博上表示，他在北京望京銳創國際大廈，被陳式太極拳陳曉旺的學生7人團團圍住。（圖擷自徐曉冬微博）

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