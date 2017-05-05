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洪易「花漾動物嘉年華」 前進華府首展

台灣著名藝術家洪易的作品今天在華府舉辦首展的開幕典禮。（駐美特派員曹郁芬攝）

2017-05-05  12:38

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕台灣知名藝術家洪易帶著他的「花漾動物嘉年華」來到華府首展，一路走來，邀約的美國城市不斷增加，以致洪易說，「我想這些動物不想跟我回家，他們想繼續留在美國快樂地旅行，就如他們所願吧！」

洪易的「花漾動物嘉年華」雕塑展今天在華府最潮的市區中心舉行開幕式，兩隻艷麗討喜的駱駝在市區中心的廣場上超吸睛。出席開幕式的華府女市長包瑟說，能夠見到藝術家的願景在華府實踐很有樂趣，洪易作品多彩多姿，讓觀賞的人開心。

洪易受訪時表示，這趟展覽很感動。他常常跟著動物去旅行。在佈置過程中，很多人就在拍照，網路或臉書上可以看到許多照片，每個人都跟他作品一樣有微笑的感覺，這樣展覽的意義就達到了，因為他希望每一個人都過得很快樂。原本主辦單位宣佈這次作品展出城市是舊金山、紐約百老匯和華府，但不斷有新的城市在接洽，洪易說，可能還有下一站。

洪易說，文化的撞擊是好事，會有新的可能。像他這次做駱駝，「哪天卡達公主說，你來展覽，我就把駱駝大隊帶去了。」陪同洪易參展的印象畫廊負責人歐賢政說，在紐約展出時就有三個城市跟他們接洽，有些是看到大數據之後主動來洽展，在百老匯，很多成年人帶著小孩來拍照，顯示他們喜歡這些鮮艷多情的作品，就像洪易本人。

這次展覽共有9件大型及4件小型作品，其中「鷹鴿水水牛」、「龍馬」、「三羊開泰」及「駱駝（一對）」等5件大型作品以公共藝術形式，佈置於華府市中心，包含新興高級住商特區CityCenterDC、先鋒廣場Herald Square以及中國城公園Chinatown Park，展區位於華府人文、觀光、商業及政治活動最鼎盛的街區，可望在華府政要、藝文人士及觀光客心中烙下鮮明的臺灣藝文風景。

此外，幾近六米高的「長景祿」安置於駐美國代表處正門外，為代表處辦公大樓增添活潑的臺灣文化意象。而「大牛」、「大圓龍」及「鋼鐵圓龍」等3件大型作品，以及「馬上鑽」、「馬上發財」、「小犀牛」、「小馬戲團」等4件小型作品則佈置於雙橡園，共同慶賀中華民國使用雙橡園屆滿80週年的歷史風華。

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  • 台灣著名藝術家洪易的作品今天在華府舉辦首展的開幕典禮，非裔女士長包瑟親自出席，並稱讚洪易的駱駝多彩多姿，令人快樂。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台灣著名藝術家洪易的作品今天在華府舉辦首展的開幕典禮，非裔女士長包瑟親自出席，並稱讚洪易的駱駝多彩多姿，令人快樂。（駐美特派員曹郁芬攝）

  • 台灣著名藝術家洪易的作品今天在華府舉辦首展的開幕典禮。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台灣著名藝術家洪易的作品今天在華府舉辦首展的開幕典禮。（駐美特派員曹郁芬攝）

  • 台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

  • 台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

  • 台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

    台灣著名藝術家洪易在華府雙橡園展出「花漾動物嘉年華」作品。（駐美特派員曹郁芬攝）

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