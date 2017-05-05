強國人磨刀霍霍 準備千種吃法「消滅」丹麥生蠔
2017-05-05 15:02
丹麥海岸長滿了太平洋生蠔，因為牠們沒有天敵，丹麥官方為此煩惱，中國民眾紛紛磨刀霍霍，準備以超過1000種方法「消滅」牠們。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕太平洋生蠔入侵丹麥海域，沒有天敵的牠們肆意生長，令當地居民十分頭痛，丹麥駐中國大使館還曾在微博發文，邀請中國人來吃光這些生蠔，而中國民眾則躍躍欲試，磨刀霍霍的準備以超過1000種的方法來效滅這些「美食」。其中廣東以342種吃法獨佔鰲頭。
綜合中國媒體報導，從全中國來看，前10種最受歡迎的生蠔吃法當中，碳烤生蠔勇奪第一，其他的吃法還有蠔仔烙、生蠔刺身、蒜蓉生蠔、煎生蠔、起司焗烤生蠔、蠔仔煎蛋、鐵板生蠔、剁椒生蠔、生蠔壽司。
從地區分布上看，中國「滅蠔」戰力排行榜前三名分別是廣東、上海以及北京，吃生蠔花樣分別有342種、166種和159種，其中廣東以「桑拿生蠔」為最具代表性的吃法，當仁不讓的拿下第一。
在1000多種生蠔吃法當中，上海人愛吃的「月亮生蠔」、廣東人愛吃的「黑鑽生蠔」以及北京人愛吃的「金珍珠蠔」，以上三種吃法都起源於法國。而在全球生蠔最受好評榜當中，法國「吉拉多生蠔」被稱為生蠔界裡的「勞斯萊斯」，是中國饕客推薦度最高的。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 南投縣議員疑農會選舉恩怨遭毆傷 1嫌裁定羈押
- 農會選舉恩怨？ 南投議員簡峻庭遭打斷肋骨
- 清境高空觀景步道5.27啟用 交通大考驗
- （影音）男歌手慫恿跳樓 粉絲摔斷腿不送醫先頒獎
- 襲林揆車傷隨扈 大觀自救會被究辦
- 聯準會六月恐升息 台股萬點前「歇了再上」
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 豬哥亮病況惡化昏睡 病房大轉肅寂
- Sisley抗紫外線 防曬健康氣色
- 明泰第1季獲利佳 法人調高目標價
- 芋頭皮變再生紙 苗農學子特優
- 阿達單飛勸世 MV大搞KUSO風
- 背夫偷吃無悔意 女星被譙翻PO文求饒
- 力勤疑售逾期食品案硬扯林佳龍 卓冠廷駁不實爆料文化
- 連3週下調 下週油價降0.2元
- 向山捕獸陷阱多 兩小時拆8處
- 台南》亞太棒球村 少棒場估明年底完工
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 吳慷仁眼交邵雨薇 high寬衣
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 協力爭前瞻 新北市府邀13立委簡報
- 路燈不亮！ 高市近月65處路燈開關遭竊
- 臉書直播什麼都賣 議員憂：食安稽查大漏洞
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 林奕含案 南檢已分他字案追查
- 製作人叫到房間羞辱 阿Ken被缸了噴淚
- 半裸男4天內2度騎車上國道 網友：自殺式攻擊？
- 故事》她小心珍藏母親的臺灣上陸許可證，回憶這段因歷史而生的母女情緣
- 曲球丟人被逐 高斯曼動氣
- 家扶課輔班 教出國防大學榜首公費生
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 神之距210分 詹姆斯追分喬丹
- 回收物變生活小物 農博教你DIY
- 「通靈少女」熱潮 紅龜粿DIY意外爆紅
- SOD一姊過勞 操壞身體腎炎住院
- 節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課...
- 鬼頭刀量少價揚 東琉漁民盼速推漁撈改善計畫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強國人磨刀霍霍 準備千種吃法「消滅」丹麥生蠔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分