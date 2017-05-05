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強國人磨刀霍霍 準備千種吃法「消滅」丹麥生蠔

丹麥海岸長滿了太平洋生蠔，因為牠們沒有天敵，丹麥官方為此煩惱，中國民眾紛紛磨刀霍霍，準備以超過1000種方法「消滅」牠們。（圖擷取自微博）

2017-05-05  15:02

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋生蠔入侵丹麥海域，沒有天敵的牠們肆意生長，令當地居民十分頭痛，丹麥駐中國大使館還曾在微博發文，邀請中國人來吃光這些生蠔，而中國民眾則躍躍欲試，磨刀霍霍的準備以超過1000種的方法來效滅這些「美食」。其中廣東以342種吃法獨佔鰲頭。

綜合中國媒體報導，從全中國來看，前10種最受歡迎的生蠔吃法當中，碳烤生蠔勇奪第一，其他的吃法還有蠔仔烙、生蠔刺身、蒜蓉生蠔、煎生蠔、起司焗烤生蠔、蠔仔煎蛋、鐵板生蠔、剁椒生蠔、生蠔壽司。

從地區分布上看，中國「滅蠔」戰力排行榜前三名分別是廣東、上海以及北京，吃生蠔花樣分別有342種、166種和159種，其中廣東以「桑拿生蠔」為最具代表性的吃法，當仁不讓的拿下第一。

在1000多種生蠔吃法當中，上海人愛吃的「月亮生蠔」、廣東人愛吃的「黑鑽生蠔」以及北京人愛吃的「金珍珠蠔」，以上三種吃法都起源於法國。而在全球生蠔最受好評榜當中，法國「吉拉多生蠔」被稱為生蠔界裡的「勞斯萊斯」，是中國饕客推薦度最高的。

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