關心法國大選 歐巴馬拍片力挺馬克宏

歐巴馬拍攝短片，力挺法國總統候選人馬克宏。（美聯社）

2017-05-05 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選即將在本週日（7日）進行二輪投票，中間派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）民調持續領先對手極右派政黨「民族陣線」勒班（Jean Marie Le Pen）。美國前總統歐巴馬如今也表態，力挺馬克宏成為新任法國總統。

歐巴馬拍攝一則短片替馬克宏拉票，他表示，他一直對美國與法國間的情誼充滿感激之情，他提到，在自己擔任總統期間，雙方也透過合作達成許多成就。

歐巴馬說，這次的總統大選對法國的未來相當重要，因此他推薦馬克宏成為新任法國總統，認為馬克宏具有自由的價值觀，並推動法國在歐洲與全球中扮演重要角色。

歐巴馬還說，馬克宏訴諸的是人民的希望，而非恐懼，也深知法國人正面臨許多挑戰，「我想要所有的法國朋友們知道，我有多麼希望你們能邁向成功。」

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