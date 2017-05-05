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法國大選倒數 馬克宏民調擴大領先

2017-05-05  13:14

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選進行得如火如荼，第二輪投票即將在7日登場，中間派總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與極右翼代表勒班（Jean Marie Le Pen）日前進行的電視辯論上吸引超過1600萬人觀看。民調機構今天（5日）公佈調查結果，馬克宏以62%的支持度，領先勒班的38%，在法國總統大選最後幾天，雙方差距逐漸擴大。

據《路透》報導，BFM電視台（BFM TV）和「快訊週刊」（L'Express）委託民調機構「Elabe」所做最新民調預測，馬克宏的支持度增加3個百分點，他將在5月7日的第二回合投票中以62%選票大贏勒班的38%。

這項調查是在馬克宏和勒班3日舉行電視辯論之後所進行，根據近期兩項民調顯示，馬克宏的表現受到多數法國觀眾肯定。

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  • 日前法國總統候選人勒班（左）與馬克宏（右）進行法國最終輪總統選舉前的唯一一場電視辯論。（法新社）

    日前法國總統候選人勒班（左）與馬克宏（右）進行法國最終輪總統選舉前的唯一一場電視辯論。（法新社）

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