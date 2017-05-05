中國報復薩德 樂天預估損失那麼多...
2017-05-05 11:48
南韓與美國合作部署薩德系統，提供場地的韓國樂天集團遭到中國抵制。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓樂天集團以高爾夫球場和軍方換地，讓美國與南韓在該處部署薩德防禦系統，引起中國的抵制行動。樂天在中國的99間大型超市，有90％都被迫關閉約2個月的時間，樂天估計，如果繼續停止營業長達3個月，那麼會虧損3000億韓元（約新台幣80億元）。
據《韓聯社》報導，樂天座落於中國各地的99間大型超市，有74間被中國當局以火災檢查的名義強行關閉；有13間則是在反韓抗議下不得不暫時停業。
這些超市若停業3個月，營業額將損失3000億韓元，若再加上免稅和食品業務銷售的下降狀況，樂天預估損失會達到5000億韓元（約新台幣132億7710萬元）。
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