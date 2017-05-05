金正恩視察前線 北韓大嬸激動落淚

金正恩視察外島防務，受到軍民熱烈歡迎。（圖片取自北韓《勞動新聞》）

2017-05-05 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩昨日視察位於西部海域的長在島和茂島，人氣爆表的受到民眾熱烈歡迎，甚至還有北韓婦女激動落淚。

根據《韓聯社》報導，金正恩在昨日搭乘小船前往西部海域，抵達靠近延坪島的長在島與茂島，視察駐防在當地的前線部隊。

金正恩表示，守護西南前線的最尖銳砲兵部隊，應隨時保持高度警備狀態，待命令下達後要完全粉碎傀儡。

過程中，金正恩也探訪了當地的北韓軍民，超高人氣的他受到士兵與民眾熱烈歡迎，也讓金正恩笑得合不攏嘴。