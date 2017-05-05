機位超賣要2歲童讓位 達美航空威脅父母會坐牢
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空先前發生將亞裔旅客拖下飛機的事件，引起軒然大波，日前雖雙方達成和解但聯航形象大傷。而達美航空繼上次把非裔旅客趕下機後，現在又發生機位超賣與乘客糾紛，一名男子布萊恩（Brian Schear）指控，達美航空公司要求他們把2歲兒子的位置讓出來，因不配合讓出座位，竟被威脅要讓他們夫妻倆去坐牢，最後還被「請下飛機」。
綜合外媒報導，上週日布萊恩和妻子、2歲兒子和1歲女兒由夏威夷返回洛杉磯，搭乘這班飛機，但就在飛機起飛前，航空人員指出2歲兒子的名字與購買人的名字不符，要求2歲兒子讓出座位。布萊恩向航空公司員工說「這是我買的機位」，並解釋他原本是買給18歲的兒子，但他讓兒子提前搭乘另一班機返家，這樣可以在這個座位上放置兒童安全座椅，讓只有2歲的兒子就可以安穩的睡覺。
但航空公司員工仍不為所動，告訴布萊恩，由於機位超賣，他們必須讓出這個機位，因為機票上的名字是他18歲兒子的，但是這個兒子並沒有報到登機，所以理論上這個機位是空的。另一名女性員工告訴布萊恩，如果布萊恩拒絕讓出座位，那麼就必須離開飛機，布萊恩選擇拒絕讓出座位，沒想到航空公司員工語帶威脅的說，「若你們不遵守機員指示，那麼就犯了聯邦罪，你和你的妻子都會被關進監獄裡，你的孩子將會被帶走」。
而據美國運輸安全管理局發言人表示，達美航空禁止乘客以他人名義購賣機票，但聯邦政府的規定並不禁止機位「換人坐」，只要新乘客的名字在資料庫搜尋得到就可以「換人坐」。
最後布萊恩全家還是被「請下飛機」，隔天另花了2000美元買聯合航空的機票，搭機返家。他說，他不要求補償，只希望達美航空給個答案。達美航空也在昨天發表聲明說，「我們對於這家人經歷的事情，感到抱歉。我們的團隊將與這家人聯絡，以了解當時的情況，並尋求更佳解決方式」。
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