最新曝光！ 炸彈之母轟炸後的地獄景像

美軍上個月以「炸彈之母」轟炸伊斯蘭國（IS）隧道，現場滿目瘡痍。（路透）

2017-05-05 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕美軍上個月曾以被稱為「炸彈之母」的GBU-43/B大型空爆炸彈，轟炸阿富汗南加哈省（Nangarhar）亞珍地區（Achin）的伊斯蘭國（IS）隧道，當時已發布爆炸瞬間畫面，現在又有一段影片曝光，紀錄轟炸後的滿目瘡痍。

《紐西蘭先鋒報》以「地獄」形容炸彈之母所造成的後果，在爆炸區域內的車輛，被炸到只剩下空殼，現場遺留的恐怖分子槍枝，已被摧毀得無法使用；樹木在轟炸後變成枯木，毫無生機地插在碎石堆中。爆炸現場四處都是瓦礫，地面上的一切都被夷平。

報導中指出，這顆炸彈之母約有11噸TNT（黃色炸藥）的威力，摧毀了爆炸點半英里（約0.8公里）內的所有生物與建築，造成伊斯蘭國激進份子94人死亡。

相關影片請見：

轟炸現場毫無生機。（路透）