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精蟲衝腦！29歲色男撲倒8旬嬤 還性侵門縫

2017-05-05  08:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名29歲男子性慾爆發，他撲倒82歲老阿嬤然後自慰，還承認他曾把陰莖伸進女性住處的門縫，相當詭異。

《Metro》報導，英國白金漢郡溫斯洛發生詭異性侵案，29歲男子萊爾德（Greg Laird）撲倒一名82歲老阿嬤，還對她襲胸並自慰。老阿嬤無助地喊：「我已經82歲了，我不想要這樣，放開我」。最後是因為老阿嬤抓住萊爾德的陰莖，襲擊才停止。

報導指出，萊爾德除了攻擊老阿嬤，他還承認自己曾把陰莖放入女生住處的門縫，他最後遭判坐牢4年2個月。

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  • 色魔萊爾德。（圖取自Metro）

    色魔萊爾德。（圖取自Metro）

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