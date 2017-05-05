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發現丈夫偷吃騙她 人妻怒吞70張鈔票肚子爆痛

醫師取出57張鈔票。（圖取自每日郵報）

2017-05-05  08:32

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名女子因為丈夫偷吃，竟然氣到吞下70張100元美金的鈔票，後來因嚴重腹痛送醫，手術取出57張鈔票，剩下的已經被胃液溶解。

《每日郵報》報導，哥倫比亞人妻艾美達（Sandra Milena Almeida）發現丈夫偷吃，決定把兩人的旅遊基金7000美元藏起來，艾美達藏錢的方式相當極端，她把這70張鈔票藏在肚子裡。

報導指出，艾美達因為吃進大量鈔票引發嚴重腹痛，她就醫時並沒有跟醫生說她吃鈔票，但醫生在X光片上看到她的胃腸有許多3公分長度的物體，手術後醫師搶救出57張鈔票，剩下的已經被胃液溶解。

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