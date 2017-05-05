北海道這種可愛動物暴增 農業損失達上億日圓
2017-05-05 10:04
日本北海道由於野生浣熊數量暴增，農產損失甚至高達1億日圓。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕浣熊外型可愛，愛洗東西的形象讓不少人著迷，但日本北海道由於野生浣熊數量暴增，農產損失甚至高達1億日圓。
《讀賣新聞》報導，1979年在北海道惠庭市，有10隻寵物浣熊逃跑到野外，並在1993年出現因浣熊導致的農業損失報告，1999年當局展開控管行動但效果不彰，2011年時農業損失達到高峰，高達1.2億日圓（新台幣3200萬）、2015年的損失約為8800萬日圓（約2300萬新台幣）。浣熊生產力驚人，2015年野外浣熊突破1萬隻，對當地農業、生態造成危害。
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