與嫩妹好友擁抱道別 男忍不住勃起挨告

男子擁抱時勃起挨告。圖為示意圖，與新聞無關。（資料照，記者吳欣恬攝）

2017-05-05 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名男子與女性好友相擁道別時，意亂情迷向對方告白，還情不自禁勃起，女方覺得被騷擾遂控告男方非禮，男子不服上訴，法官裁定上訴獲准。

《蘋果日報》報導，32歲李姓男子將到外地工作，約了19歲女性好友吃飯，結束時兩人相擁道別，男子吐露心事，向女方告白遭拒，且被女方發現他下體勃起，女認為男子用下體摩擦她大腿，控告他非禮，法院裁定非禮罪成，男子要社會服務200小時。

報導指出，李男說當時女方上衣向上捲露出小蠻腰，他情不自禁勃起，但馬上放開女方，並無用下體摩擦。法官認為難以確定男子有非禮意圖，加上女方證詞前後不一，裁定上訴成立。