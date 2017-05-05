眾院通過新法 川普興奮誓終結歐記健保

2017-05-05 04:36

〔中央社〕美國總統川普提出的健保改革法案今天獲得共和黨掌控的國會眾議院通過後，他興高采烈誓言將「終結」前總統歐巴馬的招牌健保法，預言終將贏得「令人難以置信的勝利」。

眾院今天表決共和黨推出的新健保法時有217票贊成和213票反對，以些微差距通過廢除所謂「歐記健保」（Obamacare），以新法取而代之，這讓先前推動這項法案時遭受挫敗的川普獲得了重要的勝利。

川普隨即和共和黨眾議員聚在白宮玫瑰園舉行記者會，慶祝在他上任超過百日後終於踏出廢除歐記健保的第一步。

他形容所謂「歐記健保」是「災難」，他說：「它死了，它在本質上死了。」

川普又說：「我們將會終結它，我們還將做許多其他的事。」

共和黨版的新健保法如今將送參議院審議，料將面臨強大反對力量。