美海軍台裔軍官達認罪協議 不認間諜罪

2017-05-05 03:28

〔中央社〕美國海軍被控間諜罪的台裔林姓軍官與政府達成協議後，今天同意承認數項罪名，但不包括為中國或台灣刺探機密的間諜罪。

美聯社報導，林姓海軍少校（英文名Edward C. Lin）承認的罪名包括處理機密情報不當，傳播國防情報，未報告與外國人接觸，以及休假時謊報前往地點。

林姓少校今天在維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的海軍法庭接受審判，他和律師敲定這項認罪協議。海軍法庭法官今天下午計畫細查林姓少校被控罪行的細節。

法庭文件並未披露林姓少校是為誰刺探機密，但官員去年告訴美聯社，涉案的國家是中國或台灣，也可能二者都有。

林姓少校的姊妹珍妮（Jenny Lin）去年致函國會議員表示，海軍的指控缺乏證據。

林姓少校2008年12月參加在夏威夷舉行的歸化儀式，海軍曾就此發布新聞稿，內容提及他是在14歲時和家人離開台灣到美國。