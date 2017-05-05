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眾院通過新法取代歐記健保 川普獲大勝
2017-05-05 02:44
〔中央社〕美國國會眾議院今天以些微差距通過廢除前總統歐巴馬時代健保法的主要內容，以共和黨版的新健保法取代，象徵共和黨籍總統川普贏得了重大的立法勝利，但在參院可能面臨苦戰。
眾院表決時有217票贊成和213票反對，共和黨陣營正好取得足夠票數通過法案，接下來將送參議院審議。
川普上任後致力推翻成為歐巴馬任內標誌的歐記健保（Obamacare），在前一次表決法案遭到挫敗後，川普投注自家政治資本支持法案，卯足全力與國會議員會面、打電話爭取支持。
立場搖擺的溫和派共和黨議員原本擔心，推翻在2010年通過的歐記健保，恐將造成許多原本已有健康問題者失去醫療保險。但在與川普會面、提出妥協方案後，已轉為支持法案。
上個月讓川普健保法案踢到鐵板的關鍵要角、保守的眾議院自由黨團（Freedom Caucus）也表示，他們這次可能支持新版法案，讓這項立法更加前景光明。
不過，即便法案在眾議院通過，到參議院後還有一番艱辛路程，因為眾院版本的法案恐難獲得共和黨參議員支持。
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