| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

眾院通過新法取代歐記健保 川普獲大勝

2017-05-05  02:44

〔中央社〕美國國會眾議院今天以些微差距通過廢除前總統歐巴馬時代健保法的主要內容，以共和黨版的新健保法取代，象徵共和黨籍總統川普贏得了重大的立法勝利，但在參院可能面臨苦戰。

眾院表決時有217票贊成和213票反對，共和黨陣營正好取得足夠票數通過法案，接下來將送參議院審議。

川普上任後致力推翻成為歐巴馬任內標誌的歐記健保（Obamacare），在前一次表決法案遭到挫敗後，川普投注自家政治資本支持法案，卯足全力與國會議員會面、打電話爭取支持。

立場搖擺的溫和派共和黨議員原本擔心，推翻在2010年通過的歐記健保，恐將造成許多原本已有健康問題者失去醫療保險。但在與川普會面、提出妥協方案後，已轉為支持法案。

上個月讓川普健保法案踢到鐵板的關鍵要角、保守的眾議院自由黨團（Freedom Caucus）也表示，他們這次可能支持新版法案，讓這項立法更加前景光明。

不過，即便法案在眾議院通過，到參議院後還有一番艱辛路程，因為眾院版本的法案恐難獲得共和黨參議員支持。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：眾院通過新法取代歐記健保 川普獲大勝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.