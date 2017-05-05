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川普首次出訪增中東行程 斡旋以巴和平
2017-05-05 02:00
〔中央社〕美國總統川普今天證實，他本月首次出國訪問時，行程將包括沙烏地阿拉伯、以色列和梵蒂岡。這意味川普將直接介入中東地區糾結的外交折衝，尋求促成以色列和巴勒斯坦人和解。
川普先前已宣布，月底將赴比利時首都布魯塞爾和義大利的西西里，分別出席北大西洋公約組織（NATO）和七大工業國集團（G7）領袖高峰會，如今行程加上沙國、以色列和教廷三地。
川普說：「我以美國總統身分首次出訪時，將前往沙烏地阿拉伯，然後是以色列，還有我的樞機主教非常喜愛的羅馬。」
此行意味川普將著手斡旋中東和平，在他之前幾位總統和無數外交官無功而返之後，試圖促成和平協議。
川普說，他「將由在沙烏地阿拉伯舉行一場真正歷史性的會談開始，請所有穆斯林世界的領袖參加」。
接著川普將轉往以色列，而且有可能再加上訪問約旦河西岸占領區。
川普昨天才在白宮接待巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas），誓言將協助終結以色列和巴勒斯坦人間數十年的衝突。
他信心滿滿表示： 「我在想，坦白講，這件事或許沒有大家這麼多年來想的那麼困難。」
教廷今天表示，教宗將於24日在梵蒂岡接見川普。北約組織峰會25日舉行，七國集團高峰會則定於26至27日在西西里舉行。
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