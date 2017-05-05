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雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺

雲南的滄源佤族自治縣有隻被稱為「牛魔王」的牛隻，牠的牛角長達2.2公尺。（圖擷自搜狐網）

2017-05-05  00:35

〔即時新聞／綜合報導〕雲南的滄源佤族於上月底舉行「摸你黑狂歡節」，活動時一頭已經有22歲的「牛魔王」也現身，由於牠頭上頂著長達2.2公尺的牛角，吸引許多民眾駐足觀賞及拍照留念。

綜合媒體報導，滄源佤族自治縣的一頭牛近日引發外界關注，因為現身在滄源佤族活動的牠不僅已經有22歲，頭上還頂著長達2.2公尺的牛角。

據牛主人表示，因為牠的角長，所以將牠命名為牛魔王，而在活動現場面對鏡頭的牠一點也不害羞，反而非常悠閒自在的吃著青草，讓圍觀的眾人拍下不少照片，並在網路流傳。

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  • 面對鏡頭的「牛魔王」一點也不害羞，反而非常悠閒自在的吃著青草。（圖擷自搜狐網）

    面對鏡頭的「牛魔王」一點也不害羞，反而非常悠閒自在的吃著青草。（圖擷自搜狐網）

  • 許多民眾都紛紛拿出手機拍下這頭「牛魔王」。（圖擷自搜狐網）

    許多民眾都紛紛拿出手機拍下這頭「牛魔王」。（圖擷自搜狐網）

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相關關鍵字： 中國 動物 滄源佤族 牛角 牛魔王 雲南
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