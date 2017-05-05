衝著香港來的？ 中國擬立《國歌法》

2017-05-05 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府宣布有意訂立《國歌法》，讓演唱「不當」版本國歌的行為可被法律制裁，不少網友認為這就是衝著香港來的，因為香港反政府團體常在體育場合「噓國歌」。

「BBC中文網」報導，中國全國人民代表大會官方網站於2日發布的人大常委會2017年立法工作計畫中，包含了《國歌法》草案。該法案將於6月提交進行初次審議。雖然人大常委並未說明草案涉及哪些範圍，但《北京青年報》刊登了中國解放軍軍樂團前團長於海的專訪。

於海說，有一些人在唱國歌時嬉笑打鬧、打電話，甚至出現『噓國歌』的現象，相當不合適，「現在社會上對國歌不尊重、褻瀆甚至侮辱的現象非常多，我覺得必須要立法保護。」

《北京青年報》的專訪在網路引起討論，不少網友認為這是衝著香港來的，「香港同胞，可能首當其衝…」、「是不是被港獨噓多了不高興啦」、「這條明顯是震懾港獨分子啊」。

也有人質疑為何要多此一舉，嘲諷說，國歌可以變成銷售榜榜首，因為人人都趕著要聽。