日本遺產最新入列的是 神不知鬼不覺的忍者！

2017-05-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本文化廳每年選出的「日本遺產」上週五公布名單，54項遺產之中，伊賀忍者赫然入列。近年，日本掀起忍者熱潮，許多忍者軍團成立，帶動地方觀光人潮，這項「遺產」也帶來了新興的觀光財。

根據《TVBS新聞網》報導，從忍者學校到忍者餐廳，還有忍者村的忍者秀，忍者成為了日本重要的觀光文化財。日本NHK電視台的記者表示，「來無影去無蹤，名不見經傳，卻能達成天翻地覆的任務，大家這麼稱呼他們，忍者。」

對忍者的需求日益增加，不過忍者的數量卻追不上需求的數量，忍者學校得上網招生，以愛知縣為根據地的忍者軍團，還得引入「外籍忍者」。

其實日本的忍者，本來並不是以打打殺殺見長，末代忍者表示，「學的是真正忍術，簡單說，就是闖入人家屋子裡，拿到重要的物品，情報戰術佔了忍者工作很大一部分。」強調臨場反應，把訊息傳遞出去是忍者最重要的任務。日本史書有記載，對於重視情報戰的忍者來說，最重視的其實是人際關係，為了和他人增進情誼，還必須學習棋琴書畫。

從2015年起日本文化廳設立了「日本遺產」。首批有18個景點及文化傳統入選，連同最新公佈的17項，總共有54個項目被評為「日本遺產」，預計到2020東京奧運會達到100項。今年入圍的除了「忍者」以外，大分市的石柱陣、「神話之國」島根出雲的日落、和歌山的「最初一滴」醬油發源地等也都上榜。