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俄戰機護航轟炸機逼近 遭美F-22戰鬥機驅離

Tu-95從冷戰期間服役至今，現仍保有螺旋槳式飛機飛行速度世界紀錄。（法新社）

2017-05-05  00:08

〔即時新聞／綜合報導〕北美空防司令部（NORAD）發言人今表示，美國空軍週四早上在阿拉斯加防空識別區驅趕了2架Tu-95轟炸機和2架護航的Su-35戰鬥機。

根據《福斯新聞網》報導，美國空軍巡航中的2架F-22猛禽戰鬥機前往阿拉斯加，驅趕逼近識別區的2架Tu-95轟炸機和2架Su-35戰鬥機。報導特別指出，這是美國在阿拉斯加首次遭遇有護航的Tu-95轟炸機逼近。俄國方面則宣稱，合法飛航在國際領空上，而且機上沒有任何武裝。

然而不到一個月以前，俄國轟炸機才在沒有護航機的情況下「2進2出」阿拉斯加防空識別區，使得美國多次出動F-22戰鬥機前往攔截。俄國本次行為是否和川普、普廷的周二熱線有關？據白宮聲明表示，通電內容只針對中東與北韓問題做討論，更直指是「一次非常棒的對話」，並沒有提到其他問題。

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  • 美國總統川普與俄國總統普廷在當地時間週二（5月2日）互通電話，談論有關敘利亞內戰等問題。（路透）

    美國總統川普與俄國總統普廷在當地時間週二（5月2日）互通電話，談論有關敘利亞內戰等問題。（路透）

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