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男子想跳天橋不聽勸 中國消防員直接踹下去

2017-05-04  23:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州在4日上午，有名男子跑到天橋上想輕生，大批消防員到場勸阻，但男子不聽勸，僵持了一段時間後，消防員趁男子不注意，一腳把他踹下，才化解了危機。

綜合中國媒體報導，這名男子在主要幹道的天橋上想跳橋，當局在天橋底下放了多個充氣墊，也因此導致了大塞車，還出動大批消防員到場勸說。

但男子不聽勸，雙方僵持不下，此時有消防員乘雲梯車，悄悄地靠近男子，距離拉近後，直接一腳把男子踹到橋面，眾人隨即一擁而上，才化解了這場危機，事後男子被警方帶走調查。

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  • 中國河南鄭州在4日上午，有名男子跑到天橋上想輕生，但他不聽勸，消防員於是直接把他踹下去。（圖擷取自影片）

    中國河南鄭州在4日上午，有名男子跑到天橋上想輕生，但他不聽勸，消防員於是直接把他踹下去。（圖擷取自影片）

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