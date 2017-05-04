罰款總額創新高 紐約市2016年進帳300億

紐約市2016年的罰金總額高達9.93億美金（約新台幣300億），寫下紐約罰款史新紀錄。（圖擷自紐約郵報）

2017-05-04 21:40

〔編譯周柏憲／綜合報導〕根據紐約市主計處最新統計，由於違反生活常規罰款的增加，讓紐約市市庫在2016年大賺「罰款財」，總額高達9.93億美金（約新台幣300億），已創下紐約市罰款紀錄新高。

「紐約每日新聞」與「紐約郵報」報導，紐約市2015年的年度罰金總額為美金9.57億（約新台幣288億），是歷年第3高。到了2016年，紐約市的罰金總額增加3.7%，攀升至9.93億美元，寫下紐約市罰款史的新紀錄。

當局指出，官員在2016年開了將近70萬張破壞生活常規與品質的罰單，像是亂丟垃圾、弄髒人行道、製造噪音、非法擺攤、以及其他諸如此類的案件。自2013年來，違反法案的案件數量成長51%。

這類案件貢獻1.84億美元，更甚2015年的1.5億，更不用提2012年的0.41億。因此，生活罰款劇增是紐約市年度罰金總額創新紀錄的原因。

另外，紐約市去年最大宗罰款項目為停車罰單，佔總額55%，約美金54.5億，相較於2012年的美金0.32億增加不少。