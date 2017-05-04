杜特蒂、習近平熱線談北韓 竟是「他」吩咐的

2017-05-04 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）週四（4日）表示，他本週和中國領導人習近平通電話，討論朝鮮半島危機，是根據美國總統川普（Donald Trump）的要求。

《路透》報導，杜特蒂表示，他週三和習近平通話，是為了說服習近平，在解除朝鮮半島緊張局勢方面，發揮更大的作用。

杜特蒂今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）的輪值主席，在上週六結束首腦會議後，他和川普通電話討論北韓問題。

杜特蒂在達沃市（Davao）一場演講中提到，「所以，我打電話給習近平，『我打給你是按照美國總統的吩咐』」。杜特蒂回憶通話內容，他告訴習，東協甚至川普都同意習可以做些什麼，事實上，最大的貢獻就是習出手干預。

菲律賓總統辦公室的消息人士告訴《路透》，杜特蒂和習近平「熱線」約26分鐘，就區域發展交換意見，以及討論如何解決一些問題。