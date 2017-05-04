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強國逾211萬大學生 都是中共黨員

2017-05-04  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒今報導，指截至去年6月，中國的在校大學生中共有超過211萬人是中共黨員、且有7萬9600個學生黨支部，人數占全中國大學學生總數的7.7%。

近6成高校教職工為中共黨員

中共黨媒《人民日報》所引述的這份資訊，早在去年就曾有中國媒體刊出，當時除了提及，截至去年6月30日全國共有超過211萬名大學生是中共黨員，也指出，全國的高校教職人員中，共有125萬人是中共黨員，教職工黨支部則是10.06萬個，人數占全高校教職人員的56.0%。

在相關報導中也指出，成為中共黨員的人，不得信仰宗教，若有黨員幹部在網路開店營利，甚至會遭警告或撤銷黨職。

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  • 圖為現任中共領導人習近平早先到中國政法大學訪問的畫面。（美聯社）

    圖為現任中共領導人習近平早先到中國政法大學訪問的畫面。（美聯社）

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相關關鍵字： 中國 中國共產黨 共產黨 共產黨員 大學生 教職人員 教職員 教職員工
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