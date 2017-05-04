強國逾211萬大學生 都是中共黨員

2017-05-04 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒今報導，指截至去年6月，中國的在校大學生中共有超過211萬人是中共黨員、且有7萬9600個學生黨支部，人數占全中國大學學生總數的7.7%。

近6成高校教職工為中共黨員

中共黨媒《人民日報》所引述的這份資訊，早在去年就曾有中國媒體刊出，當時除了提及，截至去年6月30日全國共有超過211萬名大學生是中共黨員，也指出，全國的高校教職人員中，共有125萬人是中共黨員，教職工黨支部則是10.06萬個，人數占全高校教職人員的56.0%。

在相關報導中也指出，成為中共黨員的人，不得信仰宗教，若有黨員幹部在網路開店營利，甚至會遭警告或撤銷黨職。