遭影射擁海外秘密帳戶 馬克宏怒斥勒班散播謠言

有網路謠言指馬克宏（右）恐在海外擁秘密帳戶避稅，馬克宏針對此事怒斥謠言幕後黑手就是對手勒班（左）。（法新社﹚

2017-05-04 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選進行得如火如荼，7日將進行最後決選，中間派總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與極右翼代表勒班（Marine Le Pen）在電視辯論上吸引突破1500萬人觀看，但就在辯論賽前，有網路消息指出，馬克宏在海外擁祕密帳戶，馬克宏所屬政黨表示已對此空穴來風的爆料採取法律行動，馬克宏本人則怒斥散播謠言的幕後黑手就是對手勒班。

綜合外媒報導，法國總統候選人勒班在電視辯論上，影射馬克宏「在巴拿馬設有避稅帳戶」一事，兩人交鋒火藥味十足。

馬克宏在當地4日透過法國公共電台（France Inter），向全國人民澄清在避稅天堂設有帳戶一事，並抨擊這起抹黑謠言全出自勒班與他的網路團隊之手。

勒班本人遭詢問此事時，則坦言她根本沒影射馬克宏有海外秘密帳戶，只不過是對他提問而已，如果她真有證據，一定會直接在電視上公開。

目前最新民調顯示，馬克宏將以61%支持率穩拿總統寶座。