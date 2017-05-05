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超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援

2017-05-05  00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州的某處工地近日傳出，在一輛高空作業車的底座被發現有3隻剛出生沒多久的小奶貓，當地的動物救援組織在獲報後趕往現場，並藉由探測用相機及防鳥網將小貓救出。

外媒報導指出，加州的紅木城（Redwood City）於週二傳出，有民眾在路過某處施工的高空作業車旁時，聽到數聲貓叫聲，之後當地的動物救援組織「Peninsula Humane Society」（PHS）被通報此事，並趕到現場尋找受困的貓咪。

報導指出，由於貓咪疑似是躲在作業車的車底，因此救援人員只能先透過探測用的相機確認貓咪受困的位置，之後再利用防鳥網將貓咪逐一救出，這才發現3隻小貓才不過3週大而已，雖然不清楚牠們是怎麼跑到工程作業車的底座，但還是趕緊將脫水的牠們帶回收容機構休養，預計在牠們體重達到2磅後將開放外界認養。

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  • 美國加州的某處工地近日傳出，在一輛高空作業車的底座被發現有3隻剛出生沒多久的小奶貓，之後當地的動物救援組織協助將牠們救出。（圖擷自mercurynews）

    美國加州的某處工地近日傳出，在一輛高空作業車的底座被發現有3隻剛出生沒多久的小奶貓，之後當地的動物救援組織協助將牠們救出。（圖擷自mercurynews）

  • 由於小奶貓受困在工程作業車底座，救援人員必須鑽入車底進行救援工作。（圖擷自mercurynews）

    由於小奶貓受困在工程作業車底座，救援人員必須鑽入車底進行救援工作。（圖擷自mercurynews）

  • 救援人員藉由探測用的相機確認貓咪受困的位置，之後再利用防鳥網將貓咪逐一救出。（圖擷自mercurynews）

    救援人員藉由探測用的相機確認貓咪受困的位置，之後再利用防鳥網將貓咪逐一救出。（圖擷自mercurynews）

  • 這些可憐的小貓咪已出現脫水，之後已被帶回收容機構休養。（圖擷自mercurynews）

    這些可憐的小貓咪已出現脫水，之後已被帶回收容機構休養。（圖擷自mercurynews）

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相關關鍵字： 動保 動保組織 動物救援 奶貓 小奶貓 小貓咪 幼貓 貓咪
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