超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援

2017-05-05 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州的某處工地近日傳出，在一輛高空作業車的底座被發現有3隻剛出生沒多久的小奶貓，當地的動物救援組織在獲報後趕往現場，並藉由探測用相機及防鳥網將小貓救出。

外媒報導指出，加州的紅木城（Redwood City）於週二傳出，有民眾在路過某處施工的高空作業車旁時，聽到數聲貓叫聲，之後當地的動物救援組織「Peninsula Humane Society」（PHS）被通報此事，並趕到現場尋找受困的貓咪。

報導指出，由於貓咪疑似是躲在作業車的車底，因此救援人員只能先透過探測用的相機確認貓咪受困的位置，之後再利用防鳥網將貓咪逐一救出，這才發現3隻小貓才不過3週大而已，雖然不清楚牠們是怎麼跑到工程作業車的底座，但還是趕緊將脫水的牠們帶回收容機構休養，預計在牠們體重達到2磅後將開放外界認養。