「用腳投票」 香港移民人數創3年新高
2017-05-04 21:21
〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局公布最新數字，2016年估計有7600名港人移民外地，創下3年來新高。香港立法會議員指出，這是港人「用腳投票」，移民人數上升反映民眾對香港發展沒信心。
綜合港媒報導，保安局數據指出，去年估計有7600名港人移民，2015年為7000人，2014年為6900人，2013年為7600人。去年人數創下3年來新高。主要移民地則為美國、澳洲和加拿大，佔了去年移民總數的8成，分別為2800人、2100人及1000人。其中，相較於前年，美國大幅增加30%，加拿大增加25%，澳洲則為5%。
保安局也指出，因港人離港時不需申報外遊目的地，沒有直接統計數字，這次公布的數字是參考希望移民外國、而向警務處申請無犯罪紀錄證明書的數字及相關資料而估算得出。
立法會社福界議員邵家臻關注港人移民人數上升，認為「移民牽涉很多事情，是為下一代，為自己下半生打算，這一種用腳投票是一種選擇，反映到香港前途無信心。」
香港中文大學社會學教授蔡玉萍強調，保安局的數字只是反映有能力走的一群，「我相信香港整體社會想走的人，尤其是年輕人一定比保安局的數字多」。
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