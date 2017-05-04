| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北捷江子翠站出口 驚傳警員遭辣椒水攻擊送醫 阿扁腸胃炎發燒39度送醫 現已返家休養病況穩定 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

「用腳投票」 香港移民人數創3年新高

2017-05-04  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局公布最新數字，2016年估計有7600名港人移民外地，創下3年來新高。香港立法會議員指出，這是港人「用腳投票」，移民人數上升反映民眾對香港發展沒信心。

綜合港媒報導，保安局數據指出，去年估計有7600名港人移民，2015年為7000人，2014年為6900人，2013年為7600人。去年人數創下3年來新高。主要移民地則為美國、澳洲和加拿大，佔了去年移民總數的8成，分別為2800人、2100人及1000人。其中，相較於前年，美國大幅增加30%，加拿大增加25%，澳洲則為5%。

保安局也指出，因港人離港時不需申報外遊目的地，沒有直接統計數字，這次公布的數字是參考希望移民外國、而向警務處申請無犯罪紀錄證明書的數字及相關資料而估算得出。

立法會社福界議員邵家臻關注港人移民人數上升，認為「移民牽涉很多事情，是為下一代，為自己下半生打算，這一種用腳投票是一種選擇，反映到香港前途無信心。」

香港中文大學社會學教授蔡玉萍強調，保安局的數字只是反映有能力走的一群，「我相信香港整體社會想走的人，尤其是年輕人一定比保安局的數字多」。

廣告
  • 香港保安局公布最新數字，2016年估計有7600名港人移民外地，創下3年來新高。圖為今年香港回歸中國20年海報。（法新社）

    香港保安局公布最新數字，2016年估計有7600名港人移民外地，創下3年來新高。圖為今年香港回歸中國20年海報。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 移民 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：「用腳投票」 香港移民人數創3年新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.