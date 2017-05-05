全球新聞自由指數 台灣奪亞洲之冠

2017的「全球新聞自由指數」顯示，台灣較去年進步6名，來到第45名，但「無國界記者組織」台北辦事處主任則認為綜觀全球來說，這並非是一個好現象。（圖擷自RSF）

2017-05-05 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）日前公布2017的「全球新聞自由指數」（World Press Freedom Index），在180個國家中，台灣較去年進步6名，名列第45，也是亞洲國家之冠，但無國界記者組織台北辦事處主任艾偉昂則表示，台灣的進步反而驗證了新聞自由度的衰敗。

綜合外媒報導，RSF所公布的「全球新聞自由指數」中，前5名分別是挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭，台灣則較去年進步6名，來到第45名，屬新聞自由程度「讓人滿意」的第二層級，而今年新聞自由度達「良好」等級的國家僅16個。

艾偉昂表示，台灣排名上升的情況其實非真正的改善，而代表著全球新聞自由的情況正在逐漸惡化中。

他同時指出，導致新聞自由度惡化的兩大毒瘤中國與北韓，儼然是「新聞自由的掠食者」（press freedom predator），而牽制台灣媒體自由度的，也是北京對台的經濟制裁與政治壓力，但已很少在台見到共產黨式的宣傳媒體，台媒獨立性與民營媒體機構已有了根本的轉變，但仍見台灣政客出手左右新聞內容。

在最新報告中，中國新聞自由度仍不意外的幾近墊底，位居第176。中國控制媒體自由日益嚴重，除了持續在逮捕公民記者、維權人士等現象外，香港自由度的衰退也是一個血淋淋的例子。

然而在民主國家，攻擊媒體已變得司空見慣，出現鎮壓新聞自由的情況，全球媒體自由的情況正面臨危險轉折點。

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「RSF 2017全球新聞自由指數」