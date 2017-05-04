方濟各會晤翁山蘇姬 宣布梵蒂岡、緬甸將建交

梵蒂岡在當地時間4日發布重要聲明，表示將與緬甸建交。（法新社）

2017-05-04 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）在當地時間4日，與緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在梵蒂岡私人會議中會晤，梵蒂岡在兩人會面後不久，即宣布將與緬甸建立全面的外交關係。

綜合外媒報導，方濟各在當地4日走出宗座宮辦公室，親自迎接翁山蘇姬，2人會面約23分鐘，氣氛相當融洽，就在會面後不久，梵蒂岡發布重要聲明表示，在與緬甸商榷後已達成協議，雙方均將開設大使館，迎來全面建交關係。

雙方建交引起外界高度關注，緬甸境內「種族清洗」羅興亞人的議題纏鬥多時仍無解，方濟各先前也曾表態關注，外界將兩國建交形容為緬甸民主改革進程中的重要一步，緬甸境內的人權問題或許能有更明朗的化解可能。