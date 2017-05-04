北韓官媒罕見點名批評中國 中國外交部說話了
2017-05-04 20:38
〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《朝中社》日前發表評論文章，批評中國對北韓制裁施壓；中國外交部發言人耿爽今被問到此事，他表示，中國在朝鮮半島無核化問題上的立場是一貫、明確的。中方在發展中朝（中國稱北韓為朝鮮）睦鄰友好關係方面的立場也是一貫、明確的。
根據中國官媒《環球時報》報導，耿爽今在中國外交部的例行記者會上，被問到北韓官媒相關問題，他給了上述回答，更稱中國方面多年來都是秉持客觀、公正的立場，按照事情是非曲直，判斷和處理有關問題，並致力於實現半島無核化，維護半島和平穩定，推動通過對話協商解決問題。
耿爽說，希望其他有關各方也能確實負起應有的責任，為地區和平穩定，為本地區人民的共同福祉發揮應有作用。
本事件源頭是《朝中社》在3日刊登一篇署名為「金哲」的評論文章，內容點名中國官媒刊登了多篇有關北韓擁核問題的文章「事理不分」，認為此舉構成了對北韓自主合法權利和尊嚴的侵害。
文章稱：「中國不要再無謂地企圖考驗朝鮮的忍耐的界限，而應當冷靜看待現實並作出正確的戰略選擇。中國要深思，現在亂砍朝中關係支柱的危險妄動可能帶來的嚴重後果。」
據《環球時報》報導，這是最近《朝中社》第一次點名批評中國。
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