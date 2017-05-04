| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北捷江子翠站出口 驚傳警員遭辣椒水攻擊送醫 阿扁腸胃炎發燒39度送醫 現已返家休養病況穩定 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

額外索費遭拒 中國導遊將22名中客丟包泰國街頭

2017-05-04  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍導遊帶團從內蒙古至泰國，在暢遊完斯米蘭島回程時，突向遊客酌收每人9000泰銖（約新台幣7820元）遭拒，竟當場丟包該團、泰國導遊和司機，所幸在遊客中心及當地警方協助下一行人平安回到普吉島飯店。

綜合外媒報導，一個從內蒙古赴泰國遊玩的旅行團，日前在遊畢斯米蘭島回程時，遭中國籍導遊以補交看秀及行程中其他費用為由，要求每人要付9000泰銖，遭到抗議拒絕後，降價為5500泰銖（約新台幣4780元），但仍沒人買單，遊客認為明明早已付清團費卻遭坑殺，揚言要報警處理，事後該名女導遊稱遊覽車故障，叫一行旅客下車後自己卻悄悄逃跑，直接在晚上丟包22名旅客。

事後經警方調查，該名逃跑的中國籍導遊現年34歲，名為洪玲（Hung Ling，暫譯），她辯稱當初逃跑是因為向遊客酌收費用時，他們卻開始大呼小叫揚言報警，其中一名旅客當時更已打給普吉島的中國領事館，她在害怕下才會離開現場。

該旅遊團的旅行社則為該團安排新導遊及規劃剩餘行程，還免費為團員升級食宿作為補償。至於該逃跑女導遊工作身分是否合法，還有待釐清。

廣告
  • 旅行團遊客因不答應支付額外費用，遭中國女導遊於晚間直接丟包泰國街頭。（圖擷自thephuketnews）

    旅行團遊客因不答應支付額外費用，遭中國女導遊於晚間直接丟包泰國街頭。（圖擷自thephuketnews）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 丟包 中國 導遊 旅行團 泰國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：額外索費遭拒 中國導遊將22名中客丟包泰國街頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.