額外索費遭拒 中國導遊將22名中客丟包泰國街頭
2017-05-04 21:38
〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍導遊帶團從內蒙古至泰國，在暢遊完斯米蘭島回程時，突向遊客酌收每人9000泰銖（約新台幣7820元）遭拒，竟當場丟包該團、泰國導遊和司機，所幸在遊客中心及當地警方協助下一行人平安回到普吉島飯店。
綜合外媒報導，一個從內蒙古赴泰國遊玩的旅行團，日前在遊畢斯米蘭島回程時，遭中國籍導遊以補交看秀及行程中其他費用為由，要求每人要付9000泰銖，遭到抗議拒絕後，降價為5500泰銖（約新台幣4780元），但仍沒人買單，遊客認為明明早已付清團費卻遭坑殺，揚言要報警處理，事後該名女導遊稱遊覽車故障，叫一行旅客下車後自己卻悄悄逃跑，直接在晚上丟包22名旅客。
事後經警方調查，該名逃跑的中國籍導遊現年34歲，名為洪玲（Hung Ling，暫譯），她辯稱當初逃跑是因為向遊客酌收費用時，他們卻開始大呼小叫揚言報警，其中一名旅客當時更已打給普吉島的中國領事館，她在害怕下才會離開現場。
該旅遊團的旅行社則為該團安排新導遊及規劃剩餘行程，還免費為團員升級食宿作為補償。至於該逃跑女導遊工作身分是否合法，還有待釐清。
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