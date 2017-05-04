別打擾科摩多龍吃飯！ 白目遊客左腿慘遭咬爛

雖然科摩多龍看起來溫馴，兇起來還是很危險。（圖擷自太陽報）

2017-05-04 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕千萬別惹科摩多龍生氣！新加坡一名68歲男子昨天在印尼拍攝科摩多（Komodo Dragon）時，不幸被科摩多龍咬爛左腿，隨後被快艇緊急送醫治療，目前未知傷勢。報導稱科摩多龍的利齒與毒液相當危險。

綜合外媒報導，新加坡68歲羅姓男子昨天獨自在印尼科摩多島參觀，當地以科摩多國家公園聞名，他在園區內為科摩多龍拍照，坐在小山丘休息時突然被科摩多龍突襲，左腿傷勢嚴重。

他逃到附近村莊求救，被搜救隊用快艇送往附近醫院治療。報導未提到羅男傷勢，目前僅知他的左腿有嚴重撕裂外傷。

報導指出，羅男為了拍科摩多龍吃山羊畫面，獨自前往國家公園拍攝，據稱他忽略當地人警告，過度靠近正在享用晚餐的科摩多龍。

當地官方人員指出，羅男因為想要省錢，沒有請導遊帶路，自己在島上閒晃。公園管理員則說，事件是5年來首例，科摩多龍吃東西時最討厭被打擾。

科摩多龍為全世界體型最大的蜥蜴，具有利齒和毒性，分布於印尼小島，全球科摩多龍現存約3000多隻。1991年科莫多島被聯合國教科文組織列為世界遺產，目的是保護科摩多龍免於被捕殺。