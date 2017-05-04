Playboy辣模登「聖山」拍裸照 毛利人不爽

庫克全裸在塔拉納基山頂拍照，引發毛利人批評。（圖擷取自Instagram）

2017-05-04 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕《花花公子》辣模庫克（Jaylene Cook）日前到紐西蘭北島塔拉納基山（Taranaki），並在山頂拍下全裸的照片，但由於該座山是毛利人的「聖山」，庫克的行為遭到毛利人批評不尊重，要她將裸照從網上撤除。

《BBC》報導，庫克身材姣好，她時常在網上PO出火辣照片，她的「Instagram」上就擁有超過30萬名追蹤者，擁有不少粉絲。

庫克近日到紐西蘭，而當她成功攀登上塔拉納基山後，全裸在山頂拍下這一刻，並把照片PO上網，但此舉遭毛利人批評玷汙聖山。

當地毛利人部落表示，這就像有人在梵諦岡的聖彼得大教堂內，拍下全裸的照片，直言此舉相當不尊重。

庫克面對批評，則表示她有查過相關資料，認為拍攝這種照片並不會冒犯。

這不是首次在山頂上全裸拍照遭當地人譴責的事件，早在2015年時，有群外國遊客在馬來西亞京那巴魯山頂脫光衣服照相，由於京那巴魯山被眾多當地人視為「神山」，引發輿論批評，且當時又發生地震，引發當地人聯想，最後這群外國遊客被逮捕、禁止離境，繳交罰款後才被允許離開馬來西亞。