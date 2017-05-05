曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平

2017-05-05 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕就職前曾公開聲明絕對支持以色列的美國總統川普，昨（3）日與巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmud Abbas）在白宮聲明，要為中東和平取得外交突破。川普說，他要證明以巴和平是能成真的協議，而不是外界說的「以色列人和巴勒斯坦人之間的協議，是世界上最難達成的協議」。

綜合媒體報導，川普表示，「坦白講，這件事或許沒有大家這麼多年來想得那麼困難。」川普直言以巴衝突源自於仇恨，只要「拿掉仇恨」和平鴿就會降臨，並希望自己可以成為兩方的「和平協調者」。阿巴斯附和川普表示，「我在想，坦白講，這件事或許沒有大家這麼多年來想得那麼困難。」現年82歲的阿巴斯已歷經美國、歐洲、聯合國和阿拉伯等無數次和平倡議。

阿巴斯此次會見川普，所希望的訴求是「以色列退回1976年的國界」，但被以色列以「此舉將嚴重侵犯本國國家安全」給一口回絕。阿巴斯表示，違反聯合國決議的以色列應該立刻撤出巴勒斯坦所屬的約旦河西岸。

兩個月前川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，更是重申了「沒有任何保留的支持以色列」此一立場。不過川普仍選在此時要將美國駐以色列大使館，從以色列舊首都特拉維夫遷往在以巴衝突中有強烈爭議性的耶路撒冷。一旦遷移，便是承認以色列是合法據有耶路撒冷，外界預料，此舉將使以巴離和平更遠，並激起阿拉伯世界的憤怒。

且巴勒斯坦內部情勢複雜，戰略與國際研究中心國家安全分析師安東尼·科德斯曼（Anthony H. Cordesman）表示，「阿巴斯在巴勒斯坦運動中沒有得到廣泛的支持。」且阿巴斯所屬政黨「法塔」，面臨同為巴勒斯坦解放組織的另一派系「哈馬斯」的嚴峻挑戰。種種的歷史糾葛，加深了川普想當和平鴿的難度。