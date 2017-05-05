曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平
〔即時新聞／綜合報導〕就職前曾公開聲明絕對支持以色列的美國總統川普，昨（3）日與巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmud Abbas）在白宮聲明，要為中東和平取得外交突破。川普說，他要證明以巴和平是能成真的協議，而不是外界說的「以色列人和巴勒斯坦人之間的協議，是世界上最難達成的協議」。
綜合媒體報導，川普表示，「坦白講，這件事或許沒有大家這麼多年來想得那麼困難。」川普直言以巴衝突源自於仇恨，只要「拿掉仇恨」和平鴿就會降臨，並希望自己可以成為兩方的「和平協調者」。阿巴斯附和川普表示，「我在想，坦白講，這件事或許沒有大家這麼多年來想得那麼困難。」現年82歲的阿巴斯已歷經美國、歐洲、聯合國和阿拉伯等無數次和平倡議。
阿巴斯此次會見川普，所希望的訴求是「以色列退回1976年的國界」，但被以色列以「此舉將嚴重侵犯本國國家安全」給一口回絕。阿巴斯表示，違反聯合國決議的以色列應該立刻撤出巴勒斯坦所屬的約旦河西岸。
兩個月前川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，更是重申了「沒有任何保留的支持以色列」此一立場。不過川普仍選在此時要將美國駐以色列大使館，從以色列舊首都特拉維夫遷往在以巴衝突中有強烈爭議性的耶路撒冷。一旦遷移，便是承認以色列是合法據有耶路撒冷，外界預料，此舉將使以巴離和平更遠，並激起阿拉伯世界的憤怒。
且巴勒斯坦內部情勢複雜，戰略與國際研究中心國家安全分析師安東尼·科德斯曼（Anthony H. Cordesman）表示，「阿巴斯在巴勒斯坦運動中沒有得到廣泛的支持。」且阿巴斯所屬政黨「法塔」，面臨同為巴勒斯坦解放組織的另一派系「哈馬斯」的嚴峻挑戰。種種的歷史糾葛，加深了川普想當和平鴿的難度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 外籍教練看「大王」》旅美夢不遠 高階1A、2A出發
- 檀島咖啡今試營運 蛋撻必嘗
- 破解「大王」 蔡明晉最有心得
- 汽車技師太操勞中風算職災 公司判賠103萬
- 乳癌增加 醫師：與國人熱食裝塑膠袋有關
- 法國男神路易卡瑞 男女通殺
- 柯開放校地 變「建案公園」
- 檀島香港茶餐廳 進駐台北
- 前國策顧問蔡有全突過世 社運人士不捨
- 獵殺「大王」行動 各方重兵佈陣
- 自由廣場》李凈瑜vs.習近平
- 女星慘遇露鳥狂 只敢這樣做
- 海陸防禦首都圈 首納漢光兵推
- 監理站新體驗 戴VR眼鏡看交通宣導像看3D電影
- 國體法修法「政治介入體育」? 體改聯：假議題
- 新竹難玩難吃？ 縣市政府卯勁推好料
- 威力彩、今彩539 頭獎都摃龜！
- 《觀察筆記》初選風暴
- 高雄焚化廠歲修 暫停代燒台東垃圾
- 離婚31年來投靠 妒男狠殺妻兒
- 微弱鋒面通過水氣增 明高溫稍降早晚稍涼
- 永平工商開課 輔導觀音民宿
- 孔劉擒戲王 淚眼謝編劇
- 聯邦銀前4月 每股稅前盈餘0.39元
- 新北偏鄉教師 綁6年約不得申調
- 《民俗看法》墓碑塗黑 子孫恐走衰運
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 網紅泰國除毛膏 藥品竟當化妝品賣
- 解剖「大王」》打球像哈波 甩棒不是耍帥
- 全球股市「有基之彈」 進場趁現在
- 中國阻我參與ＫＰ大會 陸委會抗議
- 杜德偉比大小 搞得女粉超嗨
- 參與ＷＨＡ 蔡英文再推文向國際喊話
- 悲情「牆」哥 40分、13助攻碰壁
- 自由廣場》小貿易商提醒央行總裁
- 補教狼師可怕 老師：「合意性交」無法管更恐怖
- 回3A續等機會╱胡智為相約殷仔 投遍大聯盟球場
- 北農孝子休學顧癱父 統測改考護理
- 台版東大寺落腳苗市 徐耀昌支持
標題：曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email