電視辯論舌戰2.5小時 馬克宏民調勝勒班

5月7日法國最終輪總統選舉前的唯一一場電視辯論，今在法國當地時間3日進行，候選人勒班（左）與馬克宏（右）兩人針鋒相對，全程2.5小時的辯論高潮迭起，吸引超過1650萬人收看，被稱為法國史上最激烈的辯論之一。（法新社）

2017-05-04 17:53

〔編譯周柏憲／綜合報導〕法國總統選舉將於本週日（7日）進行第二輪投票決選，極右派政黨「民族陣線」勒班（Jean Marie Le Pen）與中間派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）在法國當地時間3日進行電視辯論。立場不一的兩人針鋒相對，全程2.5小時的辯論高潮迭起，吸引超過1650萬人收看，被稱為法國史上最激烈的辯論之一。

48歲的勒班一開口就氣勢凌人，指責馬克宏是個讓法國社會陷入「失控全球化、Uber化、陷入情勢不穩」的候選人，也說曾任經濟部長的馬克宏是傲慢無禮的「傻笑銀行家」，把法國資產賣給出價最高的外國人。

38歲的馬克宏則反擊，法國本質良好，能以「征服者」之姿面對全球化挑戰。馬克宏也說，「你的策略，就是說了很多謊言，講些在法國不會成真的事」，「很遺憾，勒班小姐，除了你之外法國值得更好的（總統）。」

法國在過去兩年間遭受恐怖主義巨大威脅，超過230人死亡。勒班指責擁抱全球化的馬克宏對伊斯蘭基本教派採取「寬容態度」，正中恐怖分子下懷，無力打擊極端主義。馬克宏回擊，許多攻擊法國的恐部分子在法國出生成長，他勢必關注這項社會議題。

隨著辯論火藥味更加濃烈，馬克宏的反擊逼出勒班咄咄逼人的一面，「別玩老師與學生文字遊戲，我對這沒興趣。」勒班也說，「無論如何，法國將由女性帶領。」暗諷馬克宏是德國總理梅克爾的魁儡。

馬克宏在辯論時也酸年紀比他年長的勒班，「你不能把過去30年的罪過歸咎在我身上，我從政的資歷遠不及你。」

主持人抱怨兩人辯論聲音重疊，「連我們自己的思考都聽不到。」

根據英國衛報，法國媒體今日（4）稱馬克宏為「骯髒辯論」的贏家，勒班被批「凌厲攻勢不斷」、「多重攻擊與挑釁」、「不具說服力」、「迴避任何認真的辯論」。法國BFMTV政治新聞編輯稱這場辯論「不值一場總統選舉造勢。」

電視辯論前，馬克宏與勒班的支持度分別為60%與40%。辯論落幕後，根據BFMTV民調，63%的民眾認為馬克宏比較「有說服力」。