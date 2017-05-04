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安啦！ 白金漢宮官員：女王與王夫都沒事

2017-05-04  17:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對英國王室幕僚4日被召集在倫敦開會、引發外界對女王伊莉莎白二世或其夫婿菲利普親王健康情況欠佳的疑慮，白金漢宮一名匿名官員表示，女王與王夫都沒事。

王室幕僚開會一事是由英國八卦報《每日郵報》率先披露，該報稱此會議「極為不尋常」，再加上白金漢宮在第一時間保持沉默，以致該王室幕僚會議可能攸關某王室成員可能即將辭世的傳聞甚囂塵上，白金漢宮外也擠滿英國本地與來自澳洲、加拿大、法國、紐西蘭與美國的媒體記者。

英女王與王夫分別高齡91歲與95歲，兩人在去年耶誕節與新年假期之際，雙雙感冒而神隱近1個月。

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  • 英國廣播公司（BBC）王室特派員杭特在推特上澄清，女王或王夫都沒事。（圖擷取自航特的推特）

    英國廣播公司（BBC）王室特派員杭特在推特上澄清，女王或王夫都沒事。（圖擷取自航特的推特）

  • 英國王室幕僚4日在倫敦召開緊急會議，外傳與女王或王夫健康情況不佳有關，但稍後證實只是虛驚。（歐新社）

    英國王室幕僚4日在倫敦召開緊急會議，外傳與女王或王夫健康情況不佳有關，但稍後證實只是虛驚。（歐新社）

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相關關鍵字： 伊莉沙白二世 白金漢宮 英國女王 英國王室 菲利普親王
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