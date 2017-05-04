中共召開19大前夕 傳江澤民中風致下半身癱瘓

2017-05-04 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕時逢中共召開19大前夕，近日外媒傳出中共前總書記、國家主席江澤民於上月在外出散步時突然中風的消息，經搶救雖已脫險，但下半身癱瘓，由於先前在網路上才剛流傳出江澤民在2015年秋天拉胡琴的畫面，外媒認為這些與江澤民有關的訊息頻頻曝光，時間點相當敏感。

法國國際廣播電台（RFI）及部分外媒引述香港《爭鳴》雜誌5月號的報導指出，據傳在退休後回到上海撰寫回憶錄的江澤民，於上月17日傍晚在外出散步時中風，雖然在隨行醫師進行急救並送往當地醫院救治後已脫離危險，但下半身癱瘓。

由於日前在網路上才剛流出一段江澤民在2015年秋天拉胡琴的畫面，對於即將在下半年召開的第19次全國代表大會前夕頻繁傳出江澤民的消息，外媒認為時機點相當敏感，因為就在中共18大前夕，外媒也一度傳出江澤民的死訊。

相關報導提到，距離江澤民上次公開露面已有1年半，他上次公開露面已是2015年9月出席北京抗戰勝利70週年大閱兵，且當時從相關畫面可看到，江當時已站立不穩，須在其他人的攙扶下才能登上天安門城樓。