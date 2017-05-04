別緊張！英皇室全員開會為這事...菲利普親王要退休了！

白金漢宮宣布，高齡95歲的菲利普親王將退休。（路透）

2017-05-04 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室昨晚召回全體皇室成員與員工返回白金漢宮，並進行了一場秘密會議，引發英國媒體猜測，被認為有大事要發生，稍早白金漢宮發布聲明，伊莉莎白女王丈夫菲利普（Prince Philip）將要退休了！

多家英媒報導指出，白金漢宮最資深的官員，昨晚召回全體皇室成員與員工返回宮內，參與今天進行的一場秘密會議，由宮務大臣，有女皇伊莉莎白二世（Elizabeth II）右手之稱的私人秘書蓋德（Christopher Geidt）主持。

許多媒體對會議進行揣測，並形容突然召回成員舉行會議屬於「高度異常」情況，代表有極重要事件要宣布。也有報導直指，據傳女王的夫婿、高齡95歲的菲利普親王（Prince Philip）病危。

《路透》稍早報導，白金漢宮已對會議發表聲明，宣布高齡95歲的菲利普親王（Prince Philip）將在今年秋天永久地脫離皇室職務。不過91歲的英國女王伊莉莎白還會持續執行公務。