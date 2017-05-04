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球賽看到一半被子彈打 MLB驚傳流彈傷人！

2017-05-04  18:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州警方發表一則案件，一名女子2日於聖路易市舉行的MLB棒球賽觀看比賽時，竟遭天外飛來的一顆子彈打中造成輕傷。

根據綜合媒體報導，警方於昨（3）日表示，這場於布希體育場舉行，聖路易紅雀對密爾瓦基釀酒人的球賽中，於34歲的傷者女性的座位附近找到了子彈。

而聖路易紅雀隊也於昨日發表聲明，「我們聽到了於昨晚的比賽中，有粉絲遭流彈射傷的意外，護理站表示當下已經立刻替女子手肘的擦傷進行緊急處理，並帶離球場，警方已調查原因並了解女子的詳細經過。」、「沒有比粉絲的安全還重要的事，沒有造成重傷真是萬幸。」

根據當地新聞《聖路易郵訊報》，在女子被流彈打中不久前，距離體育場一英里（約1.6公里）處，有接到警察開槍的通報。究竟朝上空開槍的警察是誰，還打中了正在看比賽的觀眾，此事件於當地引起了討論。

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  • 布希棒球場相當的廣大，令人難以想像居然有流彈射得進來。（資料圖 今日美國體育）

    布希棒球場相當的廣大，令人難以想像居然有流彈射得進來。（資料圖 今日美國體育）

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