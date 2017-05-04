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從中國獲得啟發？ 北韓也填海造陸建人工島

2017-05-04  18:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國不是唯一修築人工島並建立軍事設施的國家，根據最新衛星影像，北韓正「效法」中國，於黃海建立人工島，且疑似建立軍事設施。

美國《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導指出，北韓的行動顯示，可能中國近年來在南海填海造陸的行為獲得啟發。衛星圖像顯示，北韓在平壤西北方約70英里的西海（Sohae）附近島嶼上，進行至少5年的修築工程。當地有座長程火箭發射場，是北韓試射洲際彈道飛彈的地點。

報導指出，在2012年，西海附近的3座島嶼還布滿岩石與樹叢，其中2座島嶼遍滿沙地，但2016年12月的Google Earth衛星影像顯示，這些島上都有出線軍事設施的跡象，包括拓寬的道路、鋪好的方形地塊。這3座小島都位於北韓水域，靠近該國海岸線。

目前還不清楚小島的用途，但報導指，北韓可利用島嶼發射導彈、建置防空與反艦武器，也有可能不考慮軍事目的，作為農業用途。

美國「戰略哨兵」（Strategic Sentinel）情報諮詢公司負責人巴朗克勞（Ryan Barenklau）指出，起初他們不明白島嶼用途為何，但後來發現島上設有觀測台時，就明白它們是供軍事用途了，「因為金正恩喜歡看著他們進行建設」。

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  • 美媒指出，北韓的行動顯示，可能中國近年來在南海填海造陸的行為獲得啟發。（法新社）

    美媒指出，北韓的行動顯示，可能中國近年來在南海填海造陸的行為獲得啟發。（法新社）

  • 衛星圖像顯示，北韓在平壤西北方約70英里的西海（Sohae）附近島嶼上，進行至少5年的修築工程。（圖取自《the diplomat》）

    衛星圖像顯示，北韓在平壤西北方約70英里的西海（Sohae）附近島嶼上，進行至少5年的修築工程。（圖取自《the diplomat》）

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