狂人徐曉冬超敢講！ 遭起底曾呼籲「釣魚島還日本」

徐曉冬日前打爆魏雷，後續還不斷公開對太極嗆聲。（圖擷取自微博）

2017-05-04 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國「格鬥狂人」徐曉冬20秒KO號稱「太極宗師」的魏雷，後續話題持續延燒，最近有中國網友起底，徐曉冬不只衝著太極拳而來，過去也曾多次在微博怒嗆中共及解放軍，還呼籲把「釣魚島還給日本」。

綜合媒體報導，徐曉冬最近因20秒打爆太極宗師爆紅，過去在微博貼文也被起底，他被指在2012年至2013年期間將黨寫成「襠」，還大肆稱讚美國和日本，並呼籲「將釣魚島還給日本」，此舉引發中國網友不滿。

針對此事徐曉冬昨晚發表聲明，他聲稱釣魚台歸屬言論並非出自本人，而是「惡意誹謗」，他還呼籲當事人「馬上刪除PS我微博的圖片，否則我將走法律程序解決此事。」。目前微博也無法找到相關貼文。