日本最大艦艇結束護衛任務 未來可能協防美軍神盾艦

日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」及「漣號」日前實施「美艦防護」行動，是新安保法案簽訂以來，日本政府首次在非戰爭時期賦予自衛隊使用武器進行防禦、保護任務。圖為出雲號。 （路透）

2017-05-04 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊護衛艦「出雲號」以及「漣號」，日前實施「美艦防護」行動，同時也是新安保法案簽訂以來，自衛隊首次執行此類型任務，而「美艦防護」行動目前已經結束，過程中日本護衛艦並沒有使用武器。

根據日本《共同社》報導，日本政府相關人士透露，「出雲號」1日從神奈川縣橫須賀基地出發，與美軍補給艦會合，「漣號」2日從廣島縣吳基地出發，最後3艘軍艦在九州東部會合，「出雲號」及「漣號」共同執行警戒任務，並一路護送美軍補給艦南下。

在簽訂新安保法案後，自衛隊是否動用武器也是日本國內所關注的焦點，不過自衛隊內部人士透露，兩艘護衛艦和美軍補給艦共同進行直升機起降、海上加油等訓練，過程中沒有動用到武器。政府人士認為，在此次「美艦防護」行動結束之後，未來可能也會對監控北韓導彈的美軍神盾艦展開保護。

「出雲號」可搭載巡邏直升機和救援直升機，是日本海上自衛隊的最大型艦艇，外界也將「出雲號」視為「直升機航空母艦」。