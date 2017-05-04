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北韓罕見點名批中 中官媒：發發牢騷不重要...

北韓中央通訊社昨天罕見直接點名批評北京，引發國際關注。（美聯社）

2017-05-04  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓《中央通訊社》昨天罕見批評中國，今天（4日）中國官媒《環球時報》發評論反嗆，這是在「發牢騷」不重要，中國沒必要與平壤論戰，也不會對北韓擁核妥協。

北韓近日3度發表批評北京的文章，昨晚一篇題為「不要再做動搖朝中（北韓與中國大陸）關係基礎的魯莽言行」文章首度點名批評北京，對此南韓統一部官員分析，此舉相當罕見，中國和周邊國家一起向北韓傳遞反對核試和射彈的資訊，因此北韓才會因此做出回應。

《環時》今天刊登評論員單仁平文章指出，北韓發表的文章沒有什麼實質的新內容，也沒有提到接下來具體做法，它更像是一篇「充滿激情的論戰文章」，中方不需與對方論戰，「我們表達我們的，他們說他們的。」

文中也提到，平壤衝著中國「發牢騷」不重要，並認為中國和北韓需要展開高層對話，中國必須表達立場和態度，要讓平壤方面了解中國底線，若北韓又搞出新的核試驗，中國必定做出前所未有的嚴厲反應。

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